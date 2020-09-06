У Міненерго підбили підсумки тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міненерго оприлюднило дайджест подій у сфері енергетики за останній тиждень, повідомляє УНН.
Зокрема там інформують, що шахтарі "Надії" завершили страйк і піднялися на поверхню.
"Спільна робота уряду та особисто прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністерства енергетики і його очільниці Ольги Буславець, народного депутата Юрія Камельчука дала результат. Оптимальний спосіб погашення заборгованості перед гірниками знайдено - через поправки до закону про держбюджет, завдяки чому буде можливо виділити кошти на заробітну платню", - зазначили у Міненерго.
За зверненнями Міненерго, шахті "Надія" було перераховано 8,7 млн грн для виплати боргів із зарплати.
Міненерго звернулося до ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" та ПАТ "Центренерго" для надання шахті 3,7 млн грн і 5 млн грн відповідно на погашення боргів із зарплати. Гроші вже надійшли на рахунки шахти.
"Ситуація на шахті "Надія" є безпрецедентною, оскільки держава не має відношення до накопиченої на підприємстві заборгованості із заробітної плати та водночас, не може стояти осторонь кризової ситуації, в яку потрапили гірники. Порушення колишнього керівництва шахти "Надія" розслідуватимуть ГПУ і СБУ. Міністерство енергетики передало до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України матеріали фінансового аудиту ПрАТ "Шахта "Надія", що свідчать про порушення колишнього керівництва підприємства", - додали у відомстві.
Також у Міненерго повідомили, що розробляють концепцію трансформації вугільних регіонів.
"У рамках концепції вугледобувні підприємства планують поділити на три категорії, для кожної з яких буде своя стратегія подальшого функціонування. Про роботу та подальші перспективи вугільної галузі розповіла в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час візиту до Донецької області з нагоди Дня шахтаря", - зазначили у міністерстві.
Окрім того, цього тижня Міненерго та Держенергоефективності розроблено законопроект щодо запровадження прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом.
"Прийняття законопроекту сприятиме:
▪️ зниженню цін на біопаливо та підвищенню його якості;
▪️ забезпеченню генеруючих потужностей місцевою сировиною;
▪️ стимулюванню залучення іноземних інвестицій в біоенергетику України", - розповідають у відомстві.
Також зазначається, що триває робота над екологізацією вітчизняної теплової енергетики.
"Міненерго розробляє механізм впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок", - резюмували у відомстві.