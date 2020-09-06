В Минэнерго подвели итоги недели

В частности там сообщают, что шахтеры "Надежды" завершили забастовку и поднялись на поверхность.

"Совместная работа правительства и лично премьер-министра Дениса Шмыгаля, министерства энергетики и его руководительницы Ольги Буславец, народного депутата Юрия Камельчука дала результат. Оптимальный способ погашения задолженности перед горняками найден - через поправки в закон о госбюджете, благодаря чему будет возможно выделить средства на заработную плату", - отметили в Минэнерго.

По обращениям Минэнерго, шахте "Надежда" было перечислено 8,7 млн грн для выплаты долгов по зарплате.

Минэнерго обратилось в ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" и ОАО "Центрэнерго" для предоставления шахте 3,7 млн грн и 5 млн грн соответственно на погашение долгов по зарплате. Деньги уже поступили на счета шахты.

"Ситуация на шахте "Надежда" является беспрецедентной, поскольку государство не имеет отношения к накопленной на предприятии задолженности по заработной плате и в то же время не может стоять в стороне кризисной ситуации, в которую попали горняки. Нарушения бывшего руководства шахты "Надежда" будет расследовать ГПУ и СБУ. Министерство энергетики передало в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины материалы финансового аудита ПрАО "Шахта "Надежда", свидетельствующие о нарушении бывшего руководства предприятия", - добавили в ведомстве.

Также в Минэнерго сообщили, что разрабатывают концепцию трансформации угольных регионов.

"В рамках концепции угледобывающие предприятия планируют разделить на три категории, для каждой из которых будет своя стратегия дальнейшего функционирования. О работе и дальнейших перспективах угольной отрасли рассказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время визита в Донецкую область по случаю Дня шахтера", - отметили в министерстве.

Кроме того, на этой неделе Минэнерго и Госэнергоэффективности разработан законопроект о введении прозрачного рынка торговли твердым биотопливом.

"Принятие законопроекта будет способствовать:

▪️ снижению цен на биотопливо и повышение его качества;

▪️ обеспечению генерирующих мощностей местным сырьем;

▪️ стимулированию привлечения иностранных инвестиций в биоэнергетику Украины", - рассказывают в ведомстве.

Также отмечается, что продолжается работа над экологизацией отечественной тепловой энергетики.

"Минэнерго разрабатывает механизм внедрения Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок", - резюмировали в ведомстве.