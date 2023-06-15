У Миколаєві рівень води після підвищення через підрив дамби впав до 28 см
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення через підрив Каховської ГЕС до понад метра на сьогоднішній ранок знизився до рівня у 28 сантиметрів. Про це у четвер повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"За добу ще -8 см. На 9:00 рівень води в акваторії Миколаєва на позначці +28 см", - написав Сєнкевич у Telegram.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
9 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що рівень води почав спадати.