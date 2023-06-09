На Миколаївщині рівень води почав спадати - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що рівень води почав спадати, передає УНН.
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"Почався спад рівня води", - написав Кім у Telegram.
Більше деталей він не привів.
Додамо
Раніше Кім повідомив, що у Миколаївській області через підрив рф Каховської ГЕС підтоплено 461 домогосподарство, евакуйовано 845 осіб, понад 14 тис. людей в зоні загрози.
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