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У водоймах Миколаївщини зростає ризик загибелі риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС на внутрішніх водоймах Миколаївщини екстремальними потоками води зносить нерестовища риб. Згодом, продукти розпаду флори та фауни можуть призвести до масової загибелі всього живого у водоймах. Повна оцінка збитків неможлива до стабілізації рівня води, повідомили у Мінагрополітики, передає УНН.

У водоймах Миколаївщини зростає ризик загибелі риби

Цитата

"Внаслідок знищення Каховської ГЕС піднявся рівень води у водоймах Миколаївщини. На внутрішніх водоймах області, де ще триває нерест, потужний потік води змиває нерестовища та личинки прісноводних риб. З нагріванням води розпад загиблої флори та фауни зменшить рівень кисню, що може призвести до масової загибелі водних біоресурсів. А потрапляння значної прісноводної маси до Чорного моря, може завдати значної шкоди солоноводній іхтіофауні прибережної частини", - зауважили у Мінагрополітиці.

Деталі

Окрім того, зазначається, що великим ризиком для населення та водних біоресурів стануть потрапляння у водойми шкідливих речовин з каналізаційних колекторів, сховищ токсичних відходів з промислових підприємств, полігонів побутових відходів, а також продукти розпаду загиблих тварин і риби.

Повна оцінка збитків рибному господарству неможлива до повної стабілізації рівня води. Проте вже можна стверджувати, зазначає Мінагрополітики, що значного негативного впливу зазнає вся екосистема Дніпровсько-Бузької гирлової системи та Чорного моря.

Доповнення

Масовий мор риби у Дніпропетровській області після підриву Каховської ГЕС торкнувся 850 кілограмів біоресурсів, збитки - понад 7,6 млн грн. Криворізькою східною окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни.

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