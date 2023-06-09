У водоймах Миколаївщини зростає ризик загибелі риби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС на внутрішніх водоймах Миколаївщини екстремальними потоками води зносить нерестовища риб. Згодом, продукти розпаду флори та фауни можуть призвести до масової загибелі всього живого у водоймах. Повна оцінка збитків неможлива до стабілізації рівня води, повідомили у Мінагрополітики, передає УНН.
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"Внаслідок знищення Каховської ГЕС піднявся рівень води у водоймах Миколаївщини. На внутрішніх водоймах області, де ще триває нерест, потужний потік води змиває нерестовища та личинки прісноводних риб. З нагріванням води розпад загиблої флори та фауни зменшить рівень кисню, що може призвести до масової загибелі водних біоресурсів. А потрапляння значної прісноводної маси до Чорного моря, може завдати значної шкоди солоноводній іхтіофауні прибережної частини", - зауважили у Мінагрополітиці.
Деталі
Окрім того, зазначається, що великим ризиком для населення та водних біоресурів стануть потрапляння у водойми шкідливих речовин з каналізаційних колекторів, сховищ токсичних відходів з промислових підприємств, полігонів побутових відходів, а також продукти розпаду загиблих тварин і риби.
Повна оцінка збитків рибному господарству неможлива до повної стабілізації рівня води. Проте вже можна стверджувати, зазначає Мінагрополітики, що значного негативного впливу зазнає вся екосистема Дніпровсько-Бузької гирлової системи та Чорного моря.
Доповнення
Масовий мор риби у Дніпропетровській області після підриву Каховської ГЕС торкнувся 850 кілограмів біоресурсів, збитки - понад 7,6 млн грн. Криворізькою східною окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни.
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