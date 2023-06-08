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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС розслідують як екоцид

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Масова загибель риби на Дніпропетровщині внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС розслідується у межах кримінального провадження за фактом екоциду, повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС розслідують як екоцид

Деталі

За даними слідства, руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі.

"Внаслідок цього біля села Мар’янське Криворізького району сталася масова загибель водних біоресурсів, яка може призвести до екологічної катастрофи", - повідомили в прокуратурі.

Криворізькою східною окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі, як вказано, тривають першочергові слідчі дії для фіксації негативних наслідків та встановлення обсягу збитків, завданих довкіллю. На місці події працюють прокурори з правоохоронцями та представниками державних контролюючих органів області.

Нагадаємо

Масовий мор риби у Дніпропетровській області після підриву Каховської ГЕС торкнувся 850 кілограмів біоресурсів, збитки - понад 7,6 млн грн.

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