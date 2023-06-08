Масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС розслідують як екоцид
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Масова загибель риби на Дніпропетровщині внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС розслідується у межах кримінального провадження за фактом екоциду, повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
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За даними слідства, руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі.
"Внаслідок цього біля села Мар’янське Криворізького району сталася масова загибель водних біоресурсів, яка може призвести до екологічної катастрофи", - повідомили в прокуратурі.
Криворізькою східною окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі, як вказано, тривають першочергові слідчі дії для фіксації негативних наслідків та встановлення обсягу збитків, завданих довкіллю. На місці події працюють прокурори з правоохоронцями та представниками державних контролюючих органів області.
Нагадаємо
Масовий мор риби у Дніпропетровській області після підриву Каховської ГЕС торкнувся 850 кілограмів біоресурсів, збитки - понад 7,6 млн грн.