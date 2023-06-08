Массовый мор рыбы из-за подрыва Каховской ГЭС расследуют как экоцид

Детали

По данным следствия, разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к критическому снижению уровня воды в Каховском водохранилище.

"Вследствие этого возле села Марьянское Криворожского района произошла массовая гибель водных биоресурсов, которая может привести к экологической катастрофе", - сообщили в прокуратуре.

Криворожской восточной окружной прокуратурой начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сейчас, как указано, продолжаются первоочередные следственные действия для фиксации негативных последствий и установления объема ущерба, нанесенного окружающей среде. На месте происшествия работают прокуроры с правоохранителями и представителями государственных контролирующих органов области.

Напомним

Массовый мор рыбы в Днепропетровской области после подрыва Каховской ГЭС затронул 850 килограммов биоресурсов, убытки - более 7,6 млн грн.