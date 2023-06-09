В водоемах Николаевщины растет риск гибели рыбы

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"В результате уничтожения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в водоемах Николаевщины. На внутренних водоемах области, где еще продолжается нерест, мощный поток воды смывает нерестилища и личинки пресноводных рыб. С нагревом воды распад погибшей флоры и фауны уменьшит уровень кислорода, что может привести к массовой гибели водных биоресурсов. А попадание значительной пресноводной массы в Черное море, может нанести значительный ущерб солоноводной ихтиофауне прибрежной части", - отметили в Минагрополитики.

Детали

Кроме того, отмечается, что большим риском для населения и водных биоресурсов станут попадания в водоемы вредных веществ из канализационных коллекторов, хранилищ токсичных отходов с промышленных предприятий, полигонов бытовых отходов, а также продукты распада погибших животных и рыбы.

Полная оценка ущерба рыбному хозяйству невозможна до полной стабилизации уровня воды. Однако уже можно утверждать, отмечают в Минагрополитике, что значительное негативное влияние испытывает вся экосистема Днепровско-Бугской устьевой системы и Черного моря.

Дополнение

Массовый мор рыбы в Днепропетровской области после подрыва Каховской ГЭС затронул 850 килограммов биоресурсов, убытки - более 7,6 млн грн. Криворожской восточной окружной прокуратурой начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны.

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