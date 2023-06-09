В водоемах Николаевщины растет риск гибели рыбы

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16146 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 64574 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 112728 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 112538 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 260176 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131837 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120695 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 369222 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83447 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136152 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
70%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127372 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 25786 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107939 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73503 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 13238 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 260172 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 290774 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 369219 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 345250 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392938 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73839 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 108261 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127692 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169769 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79040 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В водоемах Николаевщины растет риск гибели рыбы

Киев • УНН

 • 76913 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В результате разрушения дамбы Каховской ГЭС на внутренних водоемах Николаевщины экстремальными потоками воды сносит нерестилища рыб. Впоследствии продукты распада флоры и фауны могут привести к массовой гибели всего живого в водоемах. Полная оценка убытков невозможна до стабилизации уровня воды, сообщили в Минагрополитики, передает УНН.

В водоемах Николаевщины растет риск гибели рыбы

Цитата

"В результате уничтожения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в водоемах Николаевщины. На внутренних водоемах области, где еще продолжается нерест, мощный поток воды смывает нерестилища и личинки пресноводных рыб. С нагревом воды распад погибшей флоры и фауны уменьшит уровень кислорода, что может привести к массовой гибели водных биоресурсов. А попадание значительной пресноводной массы в Черное море, может нанести значительный ущерб солоноводной ихтиофауне прибрежной части", - отметили в Минагрополитики.

Детали

Кроме того, отмечается, что большим риском для населения и водных биоресурсов станут попадания в водоемы вредных веществ из канализационных коллекторов, хранилищ токсичных отходов с промышленных предприятий, полигонов бытовых отходов, а также продукты распада погибших животных и рыбы.

Полная оценка ущерба рыбному хозяйству невозможна до полной стабилизации уровня воды. Однако уже можно утверждать, отмечают в Минагрополитике, что значительное негативное влияние испытывает вся экосистема Днепровско-Бугской устьевой системы и Черного моря.

Дополнение

Массовый мор рыбы в Днепропетровской области после подрыва Каховской ГЭС затронул 850 килограммов биоресурсов, убытки - более 7,6 млн грн. Криворожской восточной окружной прокуратурой начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовый мор рыбы: в Минздраве предупреждают о ботулизме

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40