В Николаеве уровень воды после повышения из-за подрыва дамбы упал до 28 см

Цитата

"За сутки еще -8 см. На 9:00 уровень воды в акватории Николаева на отметке +28 см", - написал Сенкевич в Telegram.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

9 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что уровень воды начал спадать.