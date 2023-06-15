В Николаеве уровень воды после повышения из-за подрыва дамбы упал до 28 см
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Уровень воды в акватории Николаева после повышения из-за подрыва Каховской ГЭС до более метра на сегодняшнее утро снизился до уровня в 28 сантиметров. Об этом в четверг сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
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"За сутки еще -8 см. На 9:00 уровень воды в акватории Николаева на отметке +28 см", - написал Сенкевич в Telegram.
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6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
9 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что уровень воды начал спадать.