У МЕРТ роз'яснили, як уникнути махінацій на тендерах з утилізації небезпечних відходів

У відомстві пояснили, що замовник має право оцінювати тендерні пропозиції лише за ціною. Якщо закупівля носить складний або спеціалізований характер, йому надається право виставляти додаткові критерії.

"Для того, щоб зрозуміти, чи носить закупівля складний або спеціалізований характер, слід розглянути сам товар або послугу і зрозуміти, чи є якась специфіка, наприклад, в його постачанні, чи є обмеження на ринку цього товару або послуги. Якщо діяльність у сфері небезпечних відходів потребує спеціальних дозволів, то такі закупівлі можуть розглядатись як такі, що носять складний спеціалізований характер", - пояснили у МЕРТ.

Тож, за кожним сумнівним тендером стоїть вина замовника, а не системи Prozorro, яка лише фіксує такі зловживання, наголосили в МЕРТ.

Раніше УНН повідомляв про те, що токсичні відходи з дніпропетровського отрутомогильника виявили під Києвом. Причиною тому став тендер місцевої влади Дніпропетровської області, де переможцем було визначено фірму без спеціальної ліцензії на право поводження з небезпечними відходами. Вигравши тендер, компанія найняла підрядника, а той, в свою чергу, відвіз їх під Київ. Інцидентом займається поліція.

За оцінками експертів, махінації на тендерах з утилізації небезпечних відходів мають катастрофічний масштаб. При цьому в багатьох випадках замовниками таких тендерів виступають комунальні та державні підприємства, які витрачають бюджетні гроші. Наприклад, столичне метро віддало свої небезпечні відходи компанії, яка не має бази для утилізації, а у підрядниках вказує утилізатора з окупованої території.

Псевдоутилізатори і недобросовісні компанії навмисне демпінгують на торгах, знаючи, що Prozorro визначає переможця за найменшою ціновою пропозицією. У підсумку, побудований за гроші ЄС львівський завод з утилізації ртутьвмісних відходів простоює без роботи, оскільки не може конкурувати на торгах з посередниками, які навмисне занижують ціни на свої послуги.