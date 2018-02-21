В МЭРТ разъяснили, как избежать махинаций на тендерах по утилизации опасных отходов

В ведомстве пояснили, что заказчик вправе оценивать тендерные предложения только по цене. Если закупка носит сложный или специализированный характер, ему предоставляется право выставлять дополнительные критерии.

"Для того, чтобы понять, носит ли закупка сложный или специализированный характер, следует рассмотреть сам товар или услугу и понять, есть ли какая-то специфика, например, в его поставках, есть ли ограничения на рынке этого товара или услуги. Если деятельность в сфере опасных отходов требует специальных разрешений, то такие закупки могут рассматриваться как носящие сложный специализированный характер", - пояснили в МЭРТ.

Поэтому за каждым сомнительным тендером стоит вина заказчика, а не системы Prozorro, которая только фиксирует такие злоупотребления, подчеркнули в МЭРТ.

Ранее УНН сообщал о том, что токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника обнаружили под Киевом. Причиной тому стал тендер местной власти Днепропетровской области, где победителем была определена фирма без специальной лицензии на право обращения с опасными отходами. Выиграв тендер, компания наняла подрядчика, а тот, в свою очередь, отвез их в Киев. Инцидентом занимается полиция.

По оценкам экспертов, махинации на тендерах по утилизации опасных отходов имеют катастрофический масштаб. При этом во многих случаях заказчиками таких тендеров выступают коммунальные и государственные предприятия, которые тратят бюджетные деньги. Например, столичное метро отдало свои опасные отходы компании, которая не имеет базы для утилизации, а подрядчиком указывает утилизатора из оккупированной территории.

Псевдоутилизаторы и недобросовестные компании умышленно демпингуют на торгах, зная, что Prozorro определяет победителя по наименьшим ценовым предложениям. В итоге, построенный за деньги ЕС львовский завод по утилизации ртутьсодержащих отходов простаивает без работы, поскольку не может конкурировать на торгах с посредниками, которые умышленно занижают цены на свои услуги.