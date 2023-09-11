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У Марокко кількість жертв перевищила 2100 осіб

У Марокко кількість жертв перевищила 2100 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Марокко внаслідок катастрофічного землетрусу кількість жертв перевищила 2100 осіб і, ймовірно, зростатиме й далі. У віддалених селах тривають пошуки зниклих безвісти. Це найбільший за понад 60 років землетрус, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Багато людей провели третю ніч просто неба після землетрусу магнітудою 6,8, який стався ввечері в п'ятницю. Працівники служби допомоги стикаються з проблемою дістатися до найбільш постраждалих сіл на скелястому гірському масиві, де поселення часто віддалені і де багато будинків зруйновано.

За даними державного телебачення, кількість загиблих зросла до 2122 осіб, 2421 людина отримала поранення. Влада Марокко заявила, що може прийняти пропозиції допомоги від інших країн і працюватиме над їх координацією.

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Шкода, завдана культурній спадщині Марокко, стала ще більш очевидною, коли місцеві ЗМІ повідомили про зруйнування історично важливої мечеті 12 століття. Підземні поштовхи також пошкодили частину старого міста Марракеша, яке входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Місцеві жителі описували, як вони викопували мертвих із-під уламків голими руками.

У багатьох будинках, побудованих із глинобитної цегли та деревини або цементу та морозних блоків, конструкції легко руйнувалися. Це був найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року. Тоді, за оцінками, землетрус забрав життя щонайменше 12 000 людей.

Армія, мобілізована для допомоги рятувальникам, розбила табір із наметами для бездомних. Через те, що більшість магазинів пошкоджені або закриті, жителі намагалися отримати їжу та товари.

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Епіцентр землетрусу знаходився за 72 км на південний захід від туристичного міста Марракеш, де чимало середньовічних мечетей і палаців, прикрашених мозаїкою.

У неділю уряд заявив, що створив фонд для постраждалих від землетрусу. Уряд також заявив, що посилює пошуково-рятувальні групи, забезпечуючи питною водою та роздаючи їжу, намети та ковдри. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від стихії постраждали понад 300 тисяч людей.

Допомога від інших країн

Іспанія повідомила, що 56 офіцерів і чотири службові собаки прибули до Марокко. Британія заявила, що в неділю направить 60 пошуково-рятувальних спеціалістів і чотирьох собак, а також групу медичних спеціалістів із чотирьох осіб. Катар також повідомив, що його пошуково-рятувальна група вирушила до Марокко. Франція заявила, що готова допомогти та чекає офіційного запиту від Марокко. Серед інших країн , які запропонували допомогу, була Туреччина, де в лютому землетруси забрали життя понад 50 000 людей.

Нагадаємо

У п'ятницю пізно увечері, 8 вересня, на півночі Африки, у Королівстві Марокко, стався землетрус у гірській місцевості магнітудою 6,8. Представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що поки що інформація про постраждалих українців у Марокко не надходила, однак ситуацію продовжують відстежувати.

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