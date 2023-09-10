Землетрус у Марокко: люди сплять просто неба, побоюючись нових поштовхів

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Люди тримаються подалі від будівель в історичній частині міста, оскільки деякі з них пошкоджені і є побоювання, що вони можуть завалитися.

У парку Олівера в центрі Марракеша сотні людей проводять ніч, лежачи на ковдрах і саморобних матрацах.

Цілі родини юрмляться разом, намагаючись відпочити після ночі п'ятниці.

Надворі — діти, люди похилого віку та інші люди, які приносять речі та сумки з одягом і їжею, готуючись до тривалого перебування далеко від дому.

По всьому місту приспущені прапори на знак триденної національної жалоби.

Рейси до та з Марракеша, великого транспортного центру, працювали здебільшого у звичайному режимі, хоча в ніч на неділю аеропорт був досить зайнятий, десятки туристів ночували на підлозі в головному терміналі.

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