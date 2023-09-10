Землетрус у Марокко: люди сплять просто неба, побоюючись нових поштовхів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Марракеші тепла ніч, і багато людей вирішили провести ЇЇна вулиці, боячись спати вдома на випадок подальших поштовхів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Люди тримаються подалі від будівель в історичній частині міста, оскільки деякі з них пошкоджені і є побоювання, що вони можуть завалитися.
У парку Олівера в центрі Марракеша сотні людей проводять ніч, лежачи на ковдрах і саморобних матрацах.
Цілі родини юрмляться разом, намагаючись відпочити після ночі п'ятниці.
Надворі — діти, люди похилого віку та інші люди, які приносять речі та сумки з одягом і їжею, готуючись до тривалого перебування далеко від дому.
По всьому місту приспущені прапори на знак триденної національної жалоби.
Рейси до та з Марракеша, великого транспортного центру, працювали здебільшого у звичайному режимі, хоча в ніч на неділю аеропорт був досить зайнятий, десятки туристів ночували на підлозі в головному терміналі.
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