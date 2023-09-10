Землетрясение в Марокко: люди спят под открытым небом, опасаясь новых толчков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Марракеше теплая ночь, и многие люди решили провести ее на улице, боясь спать дома на случай дальнейших толчков. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Люди держатся подальше от зданий в исторической части города, поскольку некоторые из них повреждены и есть опасения, что они могут рухнуть.
В парке Оливера в центре Марракеша сотни людей проводят ночь, лежа на одеялах и самодельных матрасах.
Целые семьи толпятся вместе, пытаясь отдохнуть после ночи пятницы.
На улице — дети, старики и другие люди, которые приносят вещи и сумки с одеждой и едой, готовясь к длительному пребыванию вдали от дома.
По всему городу приспущены флаги в знак трехдневного национального траура.
Рейсы в и из Марракеша, крупного транспортного центра, работали в основном в обычном режиме, хотя в ночь на воскресенье аэропорт был довольно занят, десятки туристов ночевали на полу в главном терминале.
Напомним
В результате землетрясения магнитудой 6,8 баллов в Марокко погибло 2012 человек