Землетрясение в Марокко: люди спят под открытым небом, опасаясь новых толчков

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Марракеше теплая ночь, и многие люди решили провести ее на улице, боясь спать дома на случай дальнейших толчков. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Люди держатся подальше от зданий в исторической части города, поскольку некоторые из них повреждены и есть опасения, что они могут рухнуть.

В парке Оливера в центре Марракеша сотни людей проводят ночь, лежа на одеялах и самодельных матрасах.
Целые семьи толпятся вместе, пытаясь отдохнуть после ночи пятницы.

На улице — дети, старики и другие люди, которые приносят вещи и сумки с одеждой и едой, готовясь к длительному пребыванию вдали от дома.

По всему городу приспущены флаги в знак трехдневного национального траура.

Рейсы в и из Марракеша, крупного транспортного центра, работали в основном в обычном режиме, хотя в ночь на воскресенье аэропорт был довольно занят, десятки туристов ночевали на полу в главном терминале.

Напомним

В результате землетрясения магнитудой 6,8 баллов в Марокко погибло 2012 человек

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