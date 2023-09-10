Землетрус у Марокко: кількість загиблих зросла до 2012
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Унаслідок землетрусу магнітудою 6,8 балів у Марокко загинуло 2012 людей. Про це повідомляє CNN з посиланням на державного мовника, пише УНН.
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Згідно з останніми даними міністерства внутрішніх справ країни , щонайменше 2012 людей загинули і ще 2059 отримали поранення в результаті землетрусу, який стався в Марокко в п'ятницю ввечері.
За даними міністерства, щонайменше 1404 постраждалих внаслідок землетрусу перебувають у критичному стані.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про смерть 1305 людини внаслідок землетрусу у Марокко.