Землетрус у Марокко: кількість загиблих зросла до 1305
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На вечір суботи стало відомо, що щонайменше 1305 людей загинули в результаті землетрусу магнітудою 6,8, який стався в Марокко. Про це повідомила державна телекомпанія Al Aoula, пише CNN, передає УНН.
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За даними Al Aoula з посиланням на міністерство внутрішніх справ, кількість поранених досягла 1832 осіб, у тому числі 1220 перебувають у критичному стані.
Наразі вжиті надзвичайні заходи включають посилення пошуково-рятувальних операцій; постачання питної води; і розповсюдження продуктових наборів, наметів і ковдр, повідомили чиновники королю.
Також корол Марокко Мохаммед VI идав розпорядження «негайно створити міжміністерську комісію, відповідальну за розгортання програми допомоги, екстреного відновлення та надання допомоги у відбудові зруйнованого житла в зонах лиха, якнайшвидше».
Комісія відповідатиме за «турботу про людей, які опинилися в скрутному становищі, особливо про сиріт і вразливих груп населення», а також за надання «негайної допомоги всім людям, які опинилися бездомними через землетрус, зокрема щодо розміщення, їжі та всіх інших основних потреб».
Нагадаємо
У Марокко було оголошено триденну жалобу після смертоносного землетрусу, який стався в країні.