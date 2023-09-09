У Марокко оголошено триденну жалобу після смертоносного землетрусу

Деталі

Згідно із заявою палацу, на всіх громадських будівлях будуть приспущені прапори.

Понад 1000 людей загинули в результаті землетрусу, повідомляє державне телебачення з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Доповнення

Потужний землетрус у Марокко забрав життя 1037 людей і ще 672 отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали. Землетрус назвали найсмертоноснішим в країні за останні шість десятиліть.