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У Марокко оголошено триденну жалобу після смертоносного землетрусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Марокко буде триденна жалоба після смертоносного землетрусу, який стався в країні. Про це повідомив в суботу Королівський палац, пише CNN, передає УНН.

Деталі

Згідно із заявою палацу, на всіх громадських будівлях будуть приспущені прапори.

Понад 1000 людей загинули в результаті землетрусу, повідомляє державне телебачення з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Доповнення

Потужний землетрус у Марокко забрав життя 1037 людей і ще 672 отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали. Землетрус назвали найсмертоноснішим в країні за останні шість десятиліть.

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