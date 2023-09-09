В Марокко объявлен трехдневный траур после смертоносного землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Марокко будет трехдневный траур после смертоносного землетрясения, которое произошло в стране. Об этом сообщил в субботу Королевский дворец, пишет CNN, передает УНН.
Детали
Согласно заявлению дворца, на всех общественных зданиях будут приспущены флаги.
Более 1000 человек погибли в результате землетрясения, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
Дополнение
Мощное землетрясение в Марокко унесло жизни 1037 человек и еще 672 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы. Землетрясение назвали самым смертоносным в стране за последние шесть десятилетий.