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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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В Марокко объявлен трехдневный траур после смертоносного землетрясения

В Марокко объявлен трехдневный траур после смертоносного землетрясения

Киев • УНН

 • 293871 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Марокко будет трехдневный траур после смертоносного землетрясения, которое произошло в стране. Об этом сообщил в субботу Королевский дворец, пишет CNN, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению дворца, на всех общественных зданиях будут приспущены флаги.

Более 1000 человек погибли в результате землетрясения, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Дополнение

Мощное землетрясение в Марокко  унесло жизни 1037 человек и еще 672 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы. Землетрясение назвали самым смертоносным в стране за последние шесть десятилетий.

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