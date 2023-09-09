В Марокко объявлен трехдневный траур после смертоносного землетрясения

Детали

Согласно заявлению дворца, на всех общественных зданиях будут приспущены флаги.

Более 1000 человек погибли в результате землетрясения, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Дополнение

Мощное землетрясение в Марокко унесло жизни 1037 человек и еще 672 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы. Землетрясение назвали самым смертоносным в стране за последние шесть десятилетий.