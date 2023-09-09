Землетрус у Марокко: загинуло понад 1000 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Потужний землетрус у Марокко забрав життя понад 1000 людей і поранив сотні. Рятувальники продовжують розбирати завали. Землетрус назвали найсмертоноснішим в країні за останні шість десятиліть, пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
За останніми даними міністерства внутрішніх справ Марокко, 1037 людей загинули і ще 672 отримали поранення в результаті землетрусу у п'ятницю ввечері. Землетрус був магнітудою 6,8.
Рятувальники продовжують розбирати завали. Міністерство внутрішніх справ закликало людей до спокою.
Землетрус зачепив гірський хребет Високий Атлас. Підземні поштовхи відчувалися аж до Уельви і Хаена в Андалусії на півдні Іспанії, повідомляє іспанське телебачення RTVE.
У Марракеші, де було підтверджено загибель 13 осіб, жителі провели ніч просто неба, боячись повертатися додому. У самому центрі старого міста, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на площі Джемаа аль-Фна впав мінарет мечеті.
Згідно з Геологічною службою США, це був найбільший смертоносний поштовх у Марокко з 1960 року, коли підземний поштовх, за оцінками, забрав життя щонайменше 12 000 людей.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що потужний землетрус у Марокко став причиною загибелі понад 800 людей.