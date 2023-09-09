Землетрус у Марокко: загинуло понад 1000 людей

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За останніми даними міністерства внутрішніх справ Марокко, 1037 людей загинули і ще 672 отримали поранення в результаті землетрусу у п'ятницю ввечері. Землетрус був магнітудою 6,8.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Міністерство внутрішніх справ закликало людей до спокою.

Землетрус зачепив гірський хребет Високий Атлас. Підземні поштовхи відчувалися аж до Уельви і Хаена в Андалусії на півдні Іспанії, повідомляє іспанське телебачення RTVE.

У Марракеші, де було підтверджено загибель 13 осіб, жителі провели ніч просто неба, боячись повертатися додому. У самому центрі старого міста, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на площі Джемаа аль-Фна впав мінарет мечеті.

Згідно з Геологічною службою США, це був найбільший смертоносний поштовх у Марокко з 1960 року, коли підземний поштовх, за оцінками, забрав життя щонайменше 12 000 людей.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що потужний землетрус у Марокко став причиною загибелі понад 800 людей.