Землетрясение в Марокко: погибло более 1000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мощное землетрясение в Марокко унесло жизни более 1000 человек и ранило сотни. Спасатели продолжают разбирать завалы. Землетрясение назвали самым смертоносным в стране за последние шесть десятилетий, пишет Reuters, информирует УНН.
Детали
По последним данным министерства внутренних дел Марокко, 1037 человек погибли и еще 672 получили ранения в результате землетрясения в пятницу вечером. Землетрясение было магнитудой 6,8.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Министерство внутренних дел призвало людей к спокойствию.
Землетрясение затронуло горный хребет Высокий Атлас. Подземные толчки ощущались вплоть до Уэльвы и Хаэна в Андалусии на юге Испании, сообщает испанское телевидение RTVE.
В Марракеше, где была подтверждена гибель 13 человек, жители провели ночь под открытым небом, боясь возвращаться домой. В самом центре старого города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на площади Джемаа аль-Фна упал минарет мечети.
Согласно Геологической службе США, это был самый большой смертоносный толчок в Марокко с 1960 года, когда подземный толчок, по оценкам, унес жизни по меньшей мере 12 000 человек.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что мощное землетрясение в Марокко стало причиной гибели более 800 человек.