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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Землетрясение в Марокко: погибло более 1000 человек

Землетрясение в Марокко: погибло более 1000 человек

Киев • УНН

 • 397703 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мощное землетрясение в Марокко унесло жизни более 1000 человек и ранило сотни. Спасатели продолжают разбирать завалы. Землетрясение назвали самым смертоносным в стране за последние шесть десятилетий, пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

По последним данным министерства внутренних дел Марокко, 1037 человек погибли и еще 672 получили ранения в результате землетрясения в пятницу вечером. Землетрясение было магнитудой 6,8.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Министерство внутренних дел призвало людей к спокойствию.

Землетрясение затронуло горный хребет Высокий Атлас. Подземные толчки ощущались вплоть до Уэльвы и Хаэна в Андалусии на юге Испании, сообщает испанское телевидение RTVE.

В Марракеше, где была подтверждена гибель 13 человек, жители провели ночь под открытым небом, боясь возвращаться домой. В самом центре старого города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на площади Джемаа аль-Фна упал минарет мечети.

Согласно Геологической службе США, это был самый большой смертоносный толчок в Марокко с 1960 года, когда подземный толчок, по оценкам, унес жизни по меньшей мере 12 000 человек.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что мощное землетрясение в Марокко стало причиной гибели более 800 человек.

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