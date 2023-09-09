Землетрясение в Марокко: количество погибших возросло до 1305
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На вечер субботы стало известно, что по меньшей мере 1305 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в Марокко. Об этом сообщила государственная телекомпания Al Aoula, пишет CNN, передает УНН.
Детали
По данным Al Aoula со ссылкой на министерство внутренних дел, количество раненых достигло 1832 человек, в том числе 1220 находятся в критическом состоянии.
В настоящее время принятые чрезвычайные меры включают усиление поисково-спасательных операций; снабжение питьевой водой; и распространение продуктовых наборов, палаток и одеял, сообщили чиновники королю.
Также король Марокко Мохаммед VI распорядился «немедленно создать межминистерскую комиссию, ответственную за развертывание программы помощи, экстренного восстановления и оказания помощи в восстановлении разрушенного жилья в зонах бедствия, как можно быстрее».
Комиссия будет отвечать за «заботу о людях, оказавшихся в затруднительном положении, особенно о сиротах и уязвимых группах населения», а также за оказание «немедленной помощи всем людям, оказавшимся бездомными из-за землетрясения, в частности в отношении размещения, еды и всех других основных потребностей».
Напомним
В Марокко был объявлен трехдневный траур после смертоносного землетрясения, которое произошло в стране.