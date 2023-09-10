Землетрясение в Марокко: количество погибших возросло до 2012

Детали

Согласно последним данным министерства внутренних дел страны, по меньшей мере 2012 человек погибли и еще 2059 получили ранения в результате землетрясения, которое произошло в Марокко в пятницу вечером.

По данным министерства, по меньшей мере 1404 пострадавших в результате землетрясения находятся в критическом состоянии.

Напомним

Ранее сообщалось о смерти 1305 человека в результате землетрясения в Марокко.