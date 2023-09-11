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Актуальное
В Марокко количество жертв превысило 2100 человек

В Марокко количество жертв превысило 2100 человек

Киев • УНН

 • 337485 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Марокко в результате катастрофического землетрясения количество жертв превысило 2100 человек и, вероятно, будет расти и дальше. В отдаленных селах продолжаются поиски пропавших без вести. Это крупнейшее за более чем 60 лет землетрясение, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Многие люди провели третью ночь под открытым небом после землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло вечером в пятницу. Работники службы помощи сталкиваются с проблемой добраться к наиболее пострадавшим деревням на скалистом горном массиве, где многие дома разрушены.

По данным государственного телевидения, число погибших возросло до 2122 человек, 2421 человек получил ранения. Власти Марокко заявили, что могут принять предложения помощи от других стран и будут работать над их координацией.

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Ущерб, нанесенный культурному наследию Марокко, стал еще более очевидным, когда местные СМИ сообщили о разрушении исторически важной мечети 12 века. Подземные толчки также повредили часть старого города Марракеша, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местные жители описывали, как они выкапывали мертвых из-под обломков голыми руками.

Во многих домах, построенных из глинобитного кирпича и древесины или цемента и морозных блоков, конструкции легко разрушались. Это было самое смертоносное землетрясение в Марокко с 1960 года. Тогда, по оценкам, землетрясение унесло жизни по меньшей мере 12 000 человек.

Армия, мобилизованная для помощи спасателям, разбила лагерь с палатками для бездомных. Из-за того, что большинство магазинов были повреждены или закрыты, жители пытались получить еду и товары.

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Эпицентр землетрясения находился в 72 км к юго-западу от туристического города Марракеш, где немало средневековых мечетей и дворцов, украшенных мозаикой.

В воскресенье правительство заявило, что создало фонд для пострадавших от землетрясения. Правительство также заявило, что усиливает поисково-спасательные группы, обеспечивая питьевой водой и раздавая еду, палатки и одеяла. По данным Всемирной организации здравоохранения, от стихии пострадали более 300 тысяч человек.

Помощь от других стран

Испания сообщила, что 56 офицеров и четыре служебные собаки прибыли в Марокко. Великобритания заявила, что в воскресенье направит 60 поисково-спасательных специалистов и четырех собак, а также группу медицинских специалистов из четырех человек. Катар также сообщил, что его поисково-спасательная группа отправилась в Марокко. Франция заявила, что готова помочь и ждет официального запроса от Марокко. Среди других стран, которые предложили помощь, была Турция, где в феврале землетрясения унесли жизни более 50 000 человек.

Напомним

В пятницу поздно вечером, 8 сентября, на севере Африки, в Королевстве Марокко, произошло землетрясение в горной местности магнитудой 6,8. Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что пока информация о пострадавших украинцах в Марокко не поступала, однако ситуацию продолжают отслеживать.

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