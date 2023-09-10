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Марокканський готель Кріштіану Роналду став прихистком для постраждалих від землетрусу в Марракеші

Марокканський готель Кріштіану Роналду став прихистком для постраждалих від землетрусу в Марракеші

Київ • УНН

 • 359960 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Готель всесвітньовідомого футболіста Кріштіану Роналду став притулком для марокканців, які залишились без житла внаслідок землетрусу в Марракеші. Про це повідомляє іспанське спортивне видання Marca, пише УНН.

Деталі

Внаслідок землетрусу магнітудою 6.8 бала багато мешканців марокканського Марракешу залишилися без даху над головою та змушені щуками собі тимчасове житло. Декому приходить ночувати просто неба 

Журналістка іспанського видання Marca Ірен Сейксас, яка є громадянкою Іспанії та випадково опинилася в епіцентрі подій, повідомила, що людям доводиться самостійно шукати собі тимчасове житло. Серед готелів, які погодилися безкоштовно прийняти постраждалих, опинився й готель "Pestana CR7 Marrakech", який належить Кріштіану Роналду.

"Нам вдалося домовитися з готелем Роналду, який розташований на околиці міста, щоб нам дали номер. Ми чекаємо. Ми спали всю ніч на вулиці й о 7 ранку нам сказали, що так, ми можемо під'їхати. Зараз ми в холі готелю, де багато людей різних національностей, і чекаємо, чи дадуть нам кімнату", - зазначила Ірен Сейксас.

Відомо, що готель "Pestana CR7 Marrakech" має чотири зірки відповідно критеріям Міжнародної туристичної організації. Готель має власний відкритий басейн, фітнес-центр, ресторан і терасу. Сам готель знаходиться в одному з найдорожчих районів міста.

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