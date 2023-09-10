Марокканский отель Криштиану Роналду стал приютом для пострадавших от землетрясения в Марракеше

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Вследствие землетрясения магнитудой 6.8 балла многие жители марокканского Марракеша остались без крыши над головой и вынуждены искать себе временное жилье. Некоторым приходится ночевать под открытым небом

Журналистка испанского издания Marca Ирен Сейксас, которая является гражданкой Испании и случайно оказалась в эпицентре событий, сообщила, что людям приходится самостоятельно искать себе временное жилье. Среди отелей, которые согласились бесплатно принять пострадавших, оказался и отель "Pestana CR7 Marrakech", который принадлежит Криштиану Роналду.

"Нам удалось договориться с отелем Роналду, который расположен на окраине города, чтобы нам дали номер. Мы ждем. Мы спали всю ночь на улице и в 7 утра нам сказали, что да, мы можем подъехать. Сейчас мы в холле отеля, где много людей разных национальностей, и ждем, дадут ли нам комнату", - отметила Ирен Сейксас.

Известно, что отель "Pestana CR7 Marrakech" имеет четыре звезды в соответствии с критериями Международной туристической организации. Отель имеет собственный открытый бассейн, фитнес-центр, ресторан и террасу. Сам отель находится в одном из самых дорогих районов города.

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