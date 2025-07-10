У Литву з території білорусі залетів безпілотник: міністр нацоборони заявляє, що це була Gerbera

У Литві триває розслідування інциденту з безпілотником, що у четвер, 10 липня, залетів з території білорусі. Міністерка оборони країни Довіле Шакалене стверджує, що це був безпілотник Gerbera. Військові наголошують, що об’єкт не становив загрози, проте оцінюють усі можливі цілі та сценарії його використання, передає УНН із посиланням на LRT.

Ми можемо підтвердити, що це "гербера". Використання такого дрона може бути різноманітним, ми розслідуємо цілі, для яких це було зроблено. Наразі у нас немає даних про те, що це об'єкт, навмисно відправлений на нашу територію – сказала Шакалене в ефірі LRT RADIO.

Військовий речник Арунас Кумпіс також погодився із міністеркою і зазначив, що цей БпЛА вперше виявили в Україні наприкінці липня минулого року, коли він атакував Київ.

"Він виробляється в республіці Татарстан, російська федерація, де виробляється Шахед-136. Їх почали використовувати як безпілотники-приманки для імітації Шахед-136, їхнього російського еквівалента Герань-2. Те, що знаходиться всередині, візуально не видно", – сказав він та додав, що об'єкт, який упав на територію країни, не становить жодної загрози.

Однак, військовий речник заперечує спекуляції у медіа про те, що це міг бути безпілотник Shahed.

Майор Збройних сил Литви Гінттаутас Цюніс каже, що розслідування справи все ще триває.

Доповнення

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас та речник Сейму Саулюс Скверняліс у четвер були доставлені до бомбосховища через порушення повітряного простору Литви з боку білорусі. Спочатку передбачалося, що у країну залетів російський ударний дрон типу "шахед".