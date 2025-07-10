В Литву с территории беларуси залетел беспилотник: министр нацобороны заявляет, что это была Gerbera

В Литве продолжается расследование инцидента с беспилотником, который в четверг, 10 июля, залетел с территории Беларуси. Министр обороны страны Довиле Шакалене утверждает, что это был беспилотник Gerbera. Военные отмечают, что объект не представлял угрозы, однако оценивают все возможные цели и сценарии его использования, передает УНН со ссылкой на LRT.

Мы можем подтвердить, что это "гербера". Использование такого дрона может быть разнообразным, мы расследуем цели, для которых это было сделано. Сейчас у нас нет данных о том, что это объект, намеренно отправленный на нашу территорию – сказала Шакалене в эфире LRT RADIO.

Военный представитель Арунас Кумпис также согласился с министром и отметил, что этот БпЛА впервые обнаружили в Украине в конце июля прошлого года, когда он атаковал Киев.

"Он производится в республике Татарстан, российская федерация, где производится Шахед-136. Их начали использовать как беспилотники-приманки для имитации Шахед-136, их российского эквивалента Герань-2. То, что находится внутри, визуально не видно", – сказал он и добавил, что объект, упавший на территорию страны, не представляет никакой угрозы.

Однако, военный представитель отрицает спекуляции в медиа о том, что это мог быть беспилотник Shahed.

Майор Вооруженных сил Литвы Гинтаутас Цюнис говорит, что расследование дела все еще продолжается.

Дополнение

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер Сейма Саулюс Сквернялис в четверг были доставлены в бомбоубежище из-за нарушения воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси. Изначально предполагалось, что в страну залетел российский ударный дрон типа "шахед".