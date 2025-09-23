У Львові з'явиться Меморіал Захисників на Голосківському кладовищі - Садовий

У Львові з’явиться з’явиться ще одне місце Пам’яті Захисників – йдеться про Меморіал на Голосківському кладовищі у північно-західній частині міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Андрія Садового.

За словами Садового, тут облаштують 278 поховань у єдиному стилі за зразком Меморіалу Героїв на Личакові.

На вході буде площа для пам’ятних заходів, інформаційний центр, дзвіниця, флагштоки й дуб як символ пам’яті. Усі надмогильні споруди матимуть козацькі хрести та відповідну військову атрибутику, заявив міський голова.

Садовий додав, що сьогодні, 23 вересня, виконком міської ради Львова затвердив концепцію Меморіалу, на черзі - розробка та реалізація даного проєкту.

Ми хочемо, щоб незалежно від того, на якому цвинтарі Львівської громади похований Захисник, могили були впізнавані та сприймалися як частина одного меморіального комплексу. Це - про єдність і гідність