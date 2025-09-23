У Львові з'явиться Меморіал Захисників на Голосківському кладовищі - Садовий

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 6370 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 20522 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 16678 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 43932 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 36650 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 35608 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 49157 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49252 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 45048 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 70069 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
50%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 37672 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 34198 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico23 вересня, 09:15 • 15769 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 20020 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 18406 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 20514 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 18579 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 34493 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 37953 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 43920 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 8546 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 74446 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 36387 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 51740 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 103290 перегляди
Актуальне
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times
МіГ-31

У Львові з'явиться Меморіал Захисників на Голосківському кладовищі - Садовий

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Міський голова Львова повідомив про створення Меморіалу Захисників на Голосківському кладовищі. Тут облаштують 278 поховань у єдиному стилі, з площею для пам'ятних заходів, інформаційним центром та дзвіницею.

У Львові з'явиться Меморіал Захисників на Голосківському кладовищі - Садовий

У Львові з’явиться з’явиться ще одне місце Пам’яті Захисників – йдеться про Меморіал на Голосківському кладовищі у північно-західній частині міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Андрія Садового.

Деталі

За словами Садового, тут облаштують 278 поховань у єдиному стилі за зразком Меморіалу Героїв на Личакові.

На вході буде площа для пам’ятних заходів, інформаційний центр, дзвіниця, флагштоки й дуб як символ пам’яті. Усі надмогильні споруди матимуть козацькі хрести та відповідну військову атрибутику, заявив міський голова.

Садовий додав, що сьогодні, 23 вересня, виконком міської ради Львова затвердив концепцію Меморіалу, на черзі - розробка та реалізація даного проєкту.

Ми хочемо, щоб незалежно від того, на якому цвинтарі Львівської громади похований Захисник, могили були впізнавані та сприймалися як частина одного меморіального комплексу. Це - про єдність і гідність

- написав міський голова Львова.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України у проєкті бюджету на 2026 рік передбачив понад 3,6 млрд гривень на Національне військове меморіальне кладовище. Це втричі більше, ніж у 2025 році.

Євген Устименко

СуспільствоПодії
Андрій Садовий
Україна
Львів