У Львові з'явиться Меморіал Захисників на Голосківському кладовищі - Садовий
Київ • УНН
Міський голова Львова повідомив про створення Меморіалу Захисників на Голосківському кладовищі. Тут облаштують 278 поховань у єдиному стилі, з площею для пам'ятних заходів, інформаційним центром та дзвіницею.
У Львові з’явиться з’явиться ще одне місце Пам’яті Захисників – йдеться про Меморіал на Голосківському кладовищі у північно-західній частині міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Андрія Садового.
Деталі
За словами Садового, тут облаштують 278 поховань у єдиному стилі за зразком Меморіалу Героїв на Личакові.
На вході буде площа для пам’ятних заходів, інформаційний центр, дзвіниця, флагштоки й дуб як символ пам’яті. Усі надмогильні споруди матимуть козацькі хрести та відповідну військову атрибутику, заявив міський голова.
Садовий додав, що сьогодні, 23 вересня, виконком міської ради Львова затвердив концепцію Меморіалу, на черзі - розробка та реалізація даного проєкту.
Ми хочемо, щоб незалежно від того, на якому цвинтарі Львівської громади похований Захисник, могили були впізнавані та сприймалися як частина одного меморіального комплексу. Це - про єдність і гідність
Нагадаємо
Кабінет міністрів України у проєкті бюджету на 2026 рік передбачив понад 3,6 млрд гривень на Національне військове меморіальне кладовище. Це втричі більше, ніж у 2025 році.