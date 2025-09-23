Во Львове появится Мемориал Защитников на Голосковском кладбище - Садовый

Во Львове появится еще одно место Памяти Защитников – речь идет о Мемориале на Голосковском кладбище в северо-западной части города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

По словам Садового, здесь обустроят 278 захоронений в едином стиле по образцу Мемориала Героев на Лычакове.

На входе будет площадь для памятных мероприятий, информационный центр, колокольня, флагштоки и дуб как символ памяти. Все надгробные сооружения будут иметь казацкие кресты и соответствующую военную атрибутику, заявил городской голова.

Садовый добавил, что сегодня, 23 сентября, исполком городского совета Львова утвердил концепцию Мемориала, на очереди - разработка и реализация данного проекта.

Мы хотим, чтобы независимо от того, на каком кладбище Львовской общины похоронен Защитник, могилы были узнаваемы и воспринимались как часть одного мемориального комплекса. Это - о единстве и достоинстве