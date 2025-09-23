Во Львове появится Мемориал Защитников на Голосковском кладбище - Садовый

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
13:28 • 6330 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 20447 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 16621 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 43853 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 36597 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 35573 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49135 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49244 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45044 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70066 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
50%
751мм
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 37672 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 34198 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 15770 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 20021 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 18407 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 20460 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 18557 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 34445 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 37911 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 43866 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Эстония
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 8516 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 74435 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 36378 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 51733 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 103285 просмотра
Актуальное
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31

Во Львове появится Мемориал Защитников на Голосковском кладбище - Садовый

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Мэр Львова сообщил о создании Мемориала Защитников на Голосковском кладбище. Здесь обустроят 278 захоронений в едином стиле, с площадью для памятных мероприятий, информационным центром и колокольней.

Во Львове появится Мемориал Защитников на Голосковском кладбище - Садовый

Во Львове появится еще одно место Памяти Защитников – речь идет о Мемориале на Голосковском кладбище в северо-западной части города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

Детали

По словам Садового, здесь обустроят 278 захоронений в едином стиле по образцу Мемориала Героев на Лычакове.

На входе будет площадь для памятных мероприятий, информационный центр, колокольня, флагштоки и дуб как символ памяти. Все надгробные сооружения будут иметь казацкие кресты и соответствующую военную атрибутику, заявил городской голова.

Садовый добавил, что сегодня, 23 сентября, исполком городского совета Львова утвердил концепцию Мемориала, на очереди - разработка и реализация данного проекта.

Мы хотим, чтобы независимо от того, на каком кладбище Львовской общины похоронен Защитник, могилы были узнаваемы и воспринимались как часть одного мемориального комплекса. Это - о единстве и достоинстве

- написал городской голова Львова.

Напомним

Кабинет министров Украины в проекте бюджета на 2026 год предусмотрел более 3,6 млрд гривен на Национальное военное мемориальное кладбище. Это втрое больше, чем в 2025 году.

Евгений Устименко

ОбществоПроисшествия
Андрей Садовый
Украина
Львов