Во Львове появится Мемориал Защитников на Голосковском кладбище - Садовый
Киев • УНН
Мэр Львова сообщил о создании Мемориала Защитников на Голосковском кладбище. Здесь обустроят 278 захоронений в едином стиле, с площадью для памятных мероприятий, информационным центром и колокольней.
Во Львове появится еще одно место Памяти Защитников – речь идет о Мемориале на Голосковском кладбище в северо-западной части города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Андрея Садового.
Детали
По словам Садового, здесь обустроят 278 захоронений в едином стиле по образцу Мемориала Героев на Лычакове.
На входе будет площадь для памятных мероприятий, информационный центр, колокольня, флагштоки и дуб как символ памяти. Все надгробные сооружения будут иметь казацкие кресты и соответствующую военную атрибутику, заявил городской голова.
Садовый добавил, что сегодня, 23 сентября, исполком городского совета Львова утвердил концепцию Мемориала, на очереди - разработка и реализация данного проекта.
Мы хотим, чтобы независимо от того, на каком кладбище Львовской общины похоронен Защитник, могилы были узнаваемы и воспринимались как часть одного мемориального комплекса. Это - о единстве и достоинстве
Напомним
Кабинет министров Украины в проекте бюджета на 2026 год предусмотрел более 3,6 млрд гривен на Национальное военное мемориальное кладбище. Это втрое больше, чем в 2025 году.