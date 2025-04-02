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У Львові затримали агентів гру рф, що готували теракт

Київ • УНН

 • 20150 перегляди

СБУ затримала двох агентів гру рф у Львові, які планували теракт. Вони мали підірвати відділення поліції за допомогою замаскованої бомби, одним із виконавців мала стати 22-річна киянка.

У Львові затримали агентів гру рф, що готували теракт

Правоохоронні органи затримали у Львові агентів російських спецслужб, які готувались здійснити терористичний акт.

Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки і співробітники Національної поліції України затримали двох агентів головного розвідувального управління російської федерації – вони готувались підірвати будівлю місцевого відділення поліції.

Для вчинення теракту зловмисники мали б занести в адмінбудівлю саморобний вибуховий пристрій, замаскований в пакеті і схований піж виглядом вогнегасника.

У цей момент росіяни мали б підірвати бомбу разом зі своїми агентами: одним з виконавців теракту мала би стати 22-річна киянка, яка шукала "легкі гроші" на Telegram-каналах.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала у Дніпропетровській області двох російських агентів, які планували вчинити теракт проти Сил оборони України. Йдеться про підрив авто ЗСУ і будівлі ТЦК.  

Євген Устименко

Євген Устименко

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