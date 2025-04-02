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Во Львове задержали агентов гру рф, готовивших теракт

Киев • УНН

 • 20150 просмотра

СБУ задержала двух агентов гру рф во Львове, которые планировали теракт. Они должны были подорвать отделение полиции с помощью замаскированной бомбы, одним из исполнителей должна была стать 22-летняя киевлянка.

Во Львове задержали агентов гру рф, готовивших теракт

Правоохранительные органы задержали во Львове агентов российских спецслужб, которые готовились совершить террористический акт.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка Службы безопасности и сотрудники Национальной полиции Украины задержали двух агентов главного разведывательного управления российской федерации – они готовились взорвать здание местного отделения полиции.

Для совершения теракта злоумышленники должны были бы занести в админздание самодельное взрывное устройство, замаскированное в пакете и спрятанное под видом огнетушителя.

В этот момент россияне должны были бы взорвать бомбу вместе со своими агентами: одним из исполнителей теракта должна была бы стать 22-летняя киевлянка, которая искала "легкие деньги" на Telegram-каналах.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области двух российских агентов, которые планировали совершить теракт против Сил обороны Украины. Речь идет о подрыве авто ВСУ и здания ТЦК.  

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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