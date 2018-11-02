У Лондоні замінили викладачів голограмами

Коледж представив публіці нову технологію на спеціальному заході й має намір стати першим вищим навчальним закладом у світі, який буде проводити подібні лекції регулярно. Технологія була розроблена канадською компанією Arht Media.



Поки коледж має намір обмежитись використанням голограм у своїй школі бізнесу, але в майбутньому планує поширити її на інші свої підрозділи.



"Альтернативою є використання програмного забезпечення для відеоконференцій, але ми вважаємо, що ці голограми створюють набагато більший ефект присутності", - сказав директор лабораторії Imperial Edtech Lab., доктор Девід Лефевр.



Подібна технологія вже використовувалася під час концертних виступів, коли перед публікою з'являлися голографічні зображення померлих знаменитостей - Майкла Джексона та Елвіса Преслі.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Елвіс Преслі "повернеться" на сцену в якості голограми



"Перед лекторами стоять монітори високої чіткості, які відкалібровані так, щоб вони могли вказувати на студентів і дивитися їм в очі. Вони можуть реально взаємодіяти з аудиторією, - говорить Лефевр. - Зображення проектується на скляний екран, а задник за ним за допомогою програмного забезпечення надає йому ілюзію глибини".



Представники Імперського коледжу Лондона кажуть, що у цієї технології є маса переваг. Наприклад, лектор може з'являтися в декількох аудиторіях одночасно.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дует Крістіни Агілери з голограмою Уїтні Х'юстон було скасовано



Лекції також можуть бути записані та відтворені для подальшого використання, хоча це виключає взаємодію з аудиторією.



Є й недоліки: в таких умовах менш імовірно, що спікер захоче залишитися після лекції та поспілкуватися з аудиторією. Також завжди є ризик технічного збою.



Але Імперський коледж Лондона вважає, що плюсів у цій технології більше, ніж мінусів. "Це одна з тих технологій, яка дійсно працює, - каже Лефевр. - І якщо ця технологія буде працювати так, як ми плануємо, думаю, скоро вона стане дуже популярною".



Як раніше повідомляло УНН, американські фізики створили першу голограму, яку можна змусити плавно або різко змінювати свій вигляд, стискаючи і розтягуючи її, що відкриває дорогу для створення “голо-відео”.