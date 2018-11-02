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В Лондоне заменили преподавателей голограммами

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Имперский колледж Лондона, Великобритания, запустил проект, в рамках которого лекции студентам читают не преподаватели, а их "голограммы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Колледж представил публике новую технологию на специальном мероприятии и намерен стать первым высшим учебным заведением в мире, которое будет проводить подобные лекции регулярно. Технология была разработана канадской компанией Arht Media.

Пока колледж намерен ограничиться использованием голограмм в своей школе бизнеса, но в будущем планирует распространить ее на другие свои подразделения.

"Альтернативой является использование программного обеспечения для видеоконференций, но мы считаем, что эти голограммы создают гораздо больший эффект присутствия", - сказал директор лаборатории Imperial Edtech Lab., доктор Дэвид Лефевр.

Подобная технология уже использовалась во время концертных выступлений, когда перед публикой появлялись голографические изображения умерших знаменитостей - Майкла Джексона и Элвиса Пресли.

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"Перед лекторами стоят мониторы высокой четкости, которые откалиброваны так, чтобы они могли указывать на студентов и смотреть им в глаза. Они могут реально взаимодействовать с аудиторией, - говорит Лефевр. - Изображение проецируется на стеклянный экран, а задник за ним с помощью программного обеспечения предоставляет ему иллюзию глубины".

Представители Имперского колледжа Лондона говорят, что у этой технологии есть масса преимуществ. Например, лектор может появляться в нескольких аудиториях одновременно.

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Лекции также могут быть записаны и воспроизведены для дальнейшего использования, хотя это не исключает взаимодействие с аудиторией.

Есть и недостатки: в таких условиях менее вероятно, что спикер захочет остаться после лекции и пообщаться с аудиторией. Также всегда есть риск технического сбоя.

Но Имперский колледж Лондона считает, что плюсов в этой технологии больше, чем минусов. "Это одна из тех технологий, которая действительно работает, - говорит Лефевр. - И если эта технология будет работать так, как мы планируем, думаю, скоро она станет очень популярной".

Как ранее сообщало УНН, американские физики создали первую голограмму, которую можно заставить плавно или резко менять свой облик, сжимая и растягивая ее, что открывает дорогу для создания "голо-видео".

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