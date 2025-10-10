У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років
Київ • УНН
Китайські палеонтологи у провінції Гуйчжоу відкопали дивовижний скелет древнього динозавра, який дуже схожий за своєю будовою на дракона.
Вражаючу скам’янілість істоти, схожої на міфічного китайського дракона, знайшли палеонтологи у китайській провінції Гуйчжоу. Рептилія, відома як Dinocephalosaurus orientalis, жила близько 240 мільйонів років тому у тріасовий період і мала надзвичайно довгу шию, що не схожа на будь-яку іншу відому морську тварину. Про це повідомляє IDR, пише УНН.
Деталі
Знахідка опублікована у науковому журналі Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh і стала справжньою сенсацією у світі палеонтології.
Майже повний скелет рептилії, довжиною близько 5 метрів, зберігся у відмінному стані – настільки, що вчені змогли дослідити не лише кісткову структуру, а й залишки вмісту її шлунка. Це дало змогу встановити, що Dinocephalosaurus був активним морським хижаком, який полював на рибу та іншу здобич.
Однією з найбільш дивовижних особливостей істоти є її шия – вона складалася з 32 хребців, що робило її довшою за тулуб і хвіст разом. Така будова дозволяла рептилії швидко витягувати шию, щоб несподівано атакувати здобич у воді.
Вперше ми можемо побачити цю неймовірну істоту повністю. Вона справді нагадує довгого, змієподібного, міфічного китайського дракона. Ми впевнені, що Dinocephalosaurus orientalis захопить уяву всього світу
Тіло рептилії мало обтічну, торпедоподібну форму, а кінцівки перетворилися на плавці – ознаку повної адаптації до водного життя. На відміну від деяких давніх видів, Dinocephalosaurus не міг пересуватись сушею: він жив і розмножувався у воді.
Доктор Стефан Шпікман, експерт з морських рептилій, зазначає, що ця істота відрізняється від інших давніх хижаків, зокрема від Tanystropheus, якого раніше вважали її родичем.
Dinocephalosaurus мав значно більше хребців і в шиї, і в тулубі. До того ж він був живородним – тобто народжував дитинчат, а не відкладав яйця. Це свідчить про його глибоку адаптацію до океанічного способу життя
Науковці вважають, що така будова допомагала тварині непомітно підкрадатися до здобичі, згинаючи шию під різними кутами, а потім миттєво витягувати її вперед, щоб схопити рибу.
Попри те, що вид Dinocephalosaurus orientalis був описаний ще у 2003 році, саме ця нова знахідка стала найповнішим і найдетальнішим зразком, знайденим за всі роки досліджень. Вона дозволила вченим уточнити його місце на еволюційному дереві – нині він класифікується у власну родину Dinocephalosauridae, що підкреслює його винятковість серед тріасових морських рептилій.
