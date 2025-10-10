$41.400.09
ukenru
00:08 • 14593 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 35009 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 29522 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 36293 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 39371 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 63451 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 59259 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27900 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 23031 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 49403 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років

Київ • УНН

 • 2316 перегляди

Китайські палеонтологи у провінції Гуйчжоу відкопали дивовижний скелет древнього динозавра, який дуже схожий за своєю будовою на дракона.

У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років

Вражаючу скам’янілість істоти, схожої на міфічного китайського дракона, знайшли палеонтологи у китайській провінції Гуйчжоу. Рептилія, відома як Dinocephalosaurus orientalis, жила близько 240 мільйонів років тому у тріасовий період і мала надзвичайно довгу шию, що не схожа на будь-яку іншу відому морську тварину. Про це повідомляє IDR, пише УНН.

Деталі

Знахідка опублікована у науковому журналі Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh і стала справжньою сенсацією у світі палеонтології.

Майже повний скелет рептилії, довжиною близько 5 метрів, зберігся у відмінному стані – настільки, що вчені змогли дослідити не лише кісткову структуру, а й залишки вмісту її шлунка. Це дало змогу встановити, що Dinocephalosaurus був активним морським хижаком, який полював на рибу та іншу здобич.

Археологи виявили найстаріший синій пігмент в Європі, що змінює уявлення про палеолітичне мистецтво29.09.25, 16:21 • 3575 переглядiв

Однією з найбільш дивовижних особливостей істоти є її шия – вона складалася з 32 хребців, що робило її довшою за тулуб і хвіст разом. Така будова дозволяла рептилії швидко витягувати шию, щоб несподівано атакувати здобич у воді.

Вперше ми можемо побачити цю неймовірну істоту повністю. Вона справді нагадує довгого, змієподібного, міфічного китайського дракона. Ми впевнені, що Dinocephalosaurus orientalis захопить уяву всього світу 

– сказав доктор Нік Фрейзер з Національного музею Шотландії.

Тіло рептилії мало обтічну, торпедоподібну форму, а кінцівки перетворилися на плавці – ознаку повної адаптації до водного життя. На відміну від деяких давніх видів, Dinocephalosaurus не міг пересуватись сушею: він жив і розмножувався у воді.

Доктор Стефан Шпікман, експерт з морських рептилій, зазначає, що ця істота відрізняється від інших давніх хижаків, зокрема від Tanystropheus, якого раніше вважали її родичем.

Dinocephalosaurus мав значно більше хребців і в шиї, і в тулубі. До того ж він був живородним – тобто народжував дитинчат, а не відкладав яйця. Це свідчить про його глибоку адаптацію до океанічного способу життя 

– зазначив Шпікман.

Науковці вважають, що така будова допомагала тварині непомітно підкрадатися до здобичі, згинаючи шию під різними кутами, а потім миттєво витягувати її вперед, щоб схопити рибу.

Попри те, що вид Dinocephalosaurus orientalis був описаний ще у 2003 році, саме ця нова знахідка стала найповнішим і найдетальнішим зразком, знайденим за всі роки досліджень. Вона дозволила вченим уточнити його місце на еволюційному дереві – нині він класифікується у власну родину Dinocephalosauridae, що підкреслює його винятковість серед тріасових морських рептилій.

Знайдений череп віком 1 мільйон років може свідчити про більш раннє походження людини26.09.25, 10:55 • 4316 переглядiв

Степан Гафтко

