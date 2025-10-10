У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років

Вражаючу скам’янілість істоти, схожої на міфічного китайського дракона, знайшли палеонтологи у китайській провінції Гуйчжоу. Рептилія, відома як Dinocephalosaurus orientalis, жила близько 240 мільйонів років тому у тріасовий період і мала надзвичайно довгу шию, що не схожа на будь-яку іншу відому морську тварину. Про це повідомляє IDR, пише УНН.

Деталі

Знахідка опублікована у науковому журналі Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh і стала справжньою сенсацією у світі палеонтології.

Майже повний скелет рептилії, довжиною близько 5 метрів, зберігся у відмінному стані – настільки, що вчені змогли дослідити не лише кісткову структуру, а й залишки вмісту її шлунка. Це дало змогу встановити, що Dinocephalosaurus був активним морським хижаком, який полював на рибу та іншу здобич.

Археологи виявили найстаріший синій пігмент в Європі, що змінює уявлення про палеолітичне мистецтво

Однією з найбільш дивовижних особливостей істоти є її шия – вона складалася з 32 хребців, що робило її довшою за тулуб і хвіст разом. Така будова дозволяла рептилії швидко витягувати шию, щоб несподівано атакувати здобич у воді.

Вперше ми можемо побачити цю неймовірну істоту повністю. Вона справді нагадує довгого, змієподібного, міфічного китайського дракона. Ми впевнені, що Dinocephalosaurus orientalis захопить уяву всього світу – сказав доктор Нік Фрейзер з Національного музею Шотландії.

Тіло рептилії мало обтічну, торпедоподібну форму, а кінцівки перетворилися на плавці – ознаку повної адаптації до водного життя. На відміну від деяких давніх видів, Dinocephalosaurus не міг пересуватись сушею: він жив і розмножувався у воді.

Доктор Стефан Шпікман, експерт з морських рептилій, зазначає, що ця істота відрізняється від інших давніх хижаків, зокрема від Tanystropheus, якого раніше вважали її родичем.

Dinocephalosaurus мав значно більше хребців і в шиї, і в тулубі. До того ж він був живородним – тобто народжував дитинчат, а не відкладав яйця. Це свідчить про його глибоку адаптацію до океанічного способу життя – зазначив Шпікман.

Науковці вважають, що така будова допомагала тварині непомітно підкрадатися до здобичі, згинаючи шию під різними кутами, а потім миттєво витягувати її вперед, щоб схопити рибу.

Попри те, що вид Dinocephalosaurus orientalis був описаний ще у 2003 році, саме ця нова знахідка стала найповнішим і найдетальнішим зразком, знайденим за всі роки досліджень. Вона дозволила вченим уточнити його місце на еволюційному дереві – нині він класифікується у власну родину Dinocephalosauridae, що підкреслює його винятковість серед тріасових морських рептилій.

Знайдений череп віком 1 мільйон років може свідчити про більш раннє походження людини