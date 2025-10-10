В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет
Китайские палеонтологи в провинции Гуйчжоу откопали удивительный скелет древнего динозавра, который очень похож по своему строению на дракона.
Впечатляющую окаменелость существа, похожего на мифического китайского дракона, нашли палеонтологи в китайской провинции Гуйчжоу. Рептилия, известная как Dinocephalosaurus orientalis, жила около 240 миллионов лет назад в триасовый период и имела чрезвычайно длинную шею, не похожую ни на одно другое известное морское животное. Об этом сообщает IDR, пишет УНН.
Подробности
Находка опубликована в научном журнале Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh и стала настоящей сенсацией в мире палеонтологии. Почти полный скелет рептилии, длиной около 5 метров, сохранился в отличном состоянии – настолько, что ученые смогли исследовать не только костную структуру, но и остатки содержимого ее желудка. Это позволило установить, что Dinocephalosaurus был активным морским хищником, который охотился на рыбу и другую добычу.
Одной из самых удивительных особенностей существа является его шея – она состояла из 32 позвонков, что делало ее длиннее туловища и хвоста вместе. Такое строение позволяло рептилии быстро вытягивать шею, чтобы неожиданно атаковать добычу в воде.
Впервые мы можем увидеть это невероятное существо полностью. Оно действительно напоминает длинного, змеевидного, мифического китайского дракона. Мы уверены, что Dinocephalosaurus orientalis захватит воображение всего мира
Тело рептилии имело обтекаемую, торпедообразную форму, а конечности превратились в плавники – признак полной адаптации к водной жизни. В отличие от некоторых древних видов, Dinocephalosaurus не мог передвигаться по суше: он жил и размножался в воде.
Доктор Стефан Шпикман, эксперт по морским рептилиям, отмечает, что это существо отличается от других древних хищников, в частности от Tanystropheus, которого ранее считали его родственником.
Dinocephalosaurus имел значительно больше позвонков и в шее, и в туловище. К тому же он был живородящим – то есть рождал детенышей, а не откладывал яйца. Это свидетельствует о его глубокой адаптации к океаническому образу жизни
Ученые считают, что такое строение помогало животному незаметно подкрадываться к добыче, сгибая шею под разными углами, а затем мгновенно вытягивать ее вперед, чтобы схватить рыбу.
Несмотря на то, что вид Dinocephalosaurus orientalis был описан еще в 2003 году, именно эта новая находка стала самым полным и детальным образцом, найденным за все годы исследований. Она позволила ученым уточнить его место на эволюционном древе – ныне он классифицируется в собственную семью Dinocephalosauridae, что подчеркивает его исключительность среди триасовых морских рептилий.
