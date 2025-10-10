$41.400.09
В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

Китайские палеонтологи в провинции Гуйчжоу откопали удивительный скелет древнего динозавра, который очень похож по своему строению на дракона.

В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет

Впечатляющую окаменелость существа, похожего на мифического китайского дракона, нашли палеонтологи в китайской провинции Гуйчжоу. Рептилия, известная как Dinocephalosaurus orientalis, жила около 240 миллионов лет назад в триасовый период и имела чрезвычайно длинную шею, не похожую ни на одно другое известное морское животное. Об этом сообщает IDR, пишет УНН.

Подробности

Находка опубликована в научном журнале Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh и стала настоящей сенсацией в мире палеонтологии. Почти полный скелет рептилии, длиной около 5 метров, сохранился в отличном состоянии – настолько, что ученые смогли исследовать не только костную структуру, но и остатки содержимого ее желудка. Это позволило установить, что Dinocephalosaurus был активным морским хищником, который охотился на рыбу и другую добычу.

Археологи обнаружили старейший синий пигмент в Европе, что меняет представление о палеолитическом искусстве29.09.2025, 16:21 • 3575 просмотров

Одной из самых удивительных особенностей существа является его шея – она состояла из 32 позвонков, что делало ее длиннее туловища и хвоста вместе. Такое строение позволяло рептилии быстро вытягивать шею, чтобы неожиданно атаковать добычу в воде.

Впервые мы можем увидеть это невероятное существо полностью. Оно действительно напоминает длинного, змеевидного, мифического китайского дракона. Мы уверены, что Dinocephalosaurus orientalis захватит воображение всего мира 

– сказал доктор Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии.

Тело рептилии имело обтекаемую, торпедообразную форму, а конечности превратились в плавники – признак полной адаптации к водной жизни. В отличие от некоторых древних видов, Dinocephalosaurus не мог передвигаться по суше: он жил и размножался в воде.

Доктор Стефан Шпикман, эксперт по морским рептилиям, отмечает, что это существо отличается от других древних хищников, в частности от Tanystropheus, которого ранее считали его родственником.

Dinocephalosaurus имел значительно больше позвонков и в шее, и в туловище. К тому же он был живородящим – то есть рождал детенышей, а не откладывал яйца. Это свидетельствует о его глубокой адаптации к океаническому образу жизни 

– отметил Шпикман.

Ученые считают, что такое строение помогало животному незаметно подкрадываться к добыче, сгибая шею под разными углами, а затем мгновенно вытягивать ее вперед, чтобы схватить рыбу.

Несмотря на то, что вид Dinocephalosaurus orientalis был описан еще в 2003 году, именно эта новая находка стала самым полным и детальным образцом, найденным за все годы исследований. Она позволила ученым уточнить его место на эволюционном древе – ныне он классифицируется в собственную семью Dinocephalosauridae, что подчеркивает его исключительность среди триасовых морских рептилий.

Найденный череп возрастом 1 миллион лет может свидетельствовать о более раннем происхождении человека26.09.2025, 10:55 • 4300 просмотров

Степан Гафтко

