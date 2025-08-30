У київському метро 22-річний чоловік напав на правоохоронців
Київ • УНН
На станції метро "Видубичі" 22-річний пасажир напав на поліцейських. Його затримали та госпіталізували до спеціалізованої бригади медиків.
На столичній станції метро "Видубичі" пасажир раптово кинувся на поліцейських. Правоохоронці швидко його затримали та передали медикам спеціалізованої бригади, після чого хлопця ушпиталили. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції Києва.
У тг-каналах почало ширитися відео, на якому видно, як хлопець напав на правоохоронців, а потім чинив опір при спробі його затримати.
"Хлопець 22 роки, неадекватно себе поводив. Затримали та викликали бригаду спеціалізованої швидкої медичної допомоги та ушпиталили", - повідомили журналісту УНН і пресслужбі Нацполіції Києва.
