Ексклюзив
13:06 • 6018 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 23877 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 42816 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 145861 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 76482 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 66150 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 87882 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 254285 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 209970 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 98167 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
У київському метро 22-річний чоловік напав на правоохоронців

Київ • УНН

 • 10 перегляди

На станції метро "Видубичі" 22-річний пасажир напав на поліцейських. Його затримали та госпіталізували до спеціалізованої бригади медиків.

У київському метро 22-річний чоловік напав на правоохоронців

На столичній станції метро "Видубичі" пасажир раптово кинувся на поліцейських. Правоохоронці швидко його затримали та передали медикам спеціалізованої бригади, після чого хлопця ушпиталили. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції Києва.

У тг-каналах почало ширитися відео, на якому видно, як хлопець напав на правоохоронців, а потім чинив опір при спробі його затримати.

"Хлопець 22 роки, неадекватно себе поводив. Затримали та викликали бригаду спеціалізованої швидкої медичної допомоги та ушпиталили", - повідомили журналісту УНН і пресслужбі Нацполіції Києва.

Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора30.08.25, 14:39 • 5470 переглядiв

Альона Уткіна

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ