В киевском метро 22-летний мужчина напал на правоохранителей

13:59 • 554 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 6624 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 24286 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 43129 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 147600 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 77583 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 67133 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 88831 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 256178 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 211421 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов30 августа, 04:55
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ30 августа, 06:01
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto08:35
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1609:00
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия09:59
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph10:03
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
29 августа, 12:17
29 августа, 12:17 • 211393 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Запорожье
Старлинк
Фейковые новости
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot

В киевском метро 22-летний мужчина напал на правоохранителей

Киев • УНН

 • 230 просмотра

На станции метро "Выдубичи" 22-летний пассажир напал на полицейских. Его задержали и госпитализировали в специализированную бригаду медиков.

В киевском метро 22-летний мужчина напал на правоохранителей

На столичной станции метро "Выдубичи" пассажир внезапно бросился на полицейских. Правоохранители быстро его задержали и передали медикам специализированной бригады, после чего парня госпитализировали. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киева.

В тг-каналах начало распространяться видео, на котором видно, как парень напал на правоохранителей, а затем оказывал сопротивление при попытке его задержать.

"Парень 22 года, неадекватно себя вел. Задержали и вызвали бригаду специализированной скорой медицинской помощи и госпитализировали", - сообщили журналисту УНН и пресс-службе Нацполиции Киева.

Гибель 10-летнего Вани Гончарука в футбольном лагере: дело под личным контролем Генпрокурора30.08.25, 14:39 • 5514 просмотров

Алена Уткина

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев