В киевском метро 22-летний мужчина напал на правоохранителей
Киев • УНН
На станции метро "Выдубичи" 22-летний пассажир напал на полицейских. Его задержали и госпитализировали в специализированную бригаду медиков.
На столичной станции метро "Выдубичи" пассажир внезапно бросился на полицейских. Правоохранители быстро его задержали и передали медикам специализированной бригады, после чего парня госпитализировали. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киева.
В тг-каналах начало распространяться видео, на котором видно, как парень напал на правоохранителей, а затем оказывал сопротивление при попытке его задержать.
"Парень 22 года, неадекватно себя вел. Задержали и вызвали бригаду специализированной скорой медицинской помощи и госпитализировали", - сообщили журналисту УНН и пресс-службе Нацполиции Киева.
