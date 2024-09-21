У Київській області працює ППО через рух ворожих БпЛА
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Обласна військова адміністрація повідомляє про роботу сил ППО та закликає жителів дотримуватися правил безпеки і залишатися в укриттях.
У Київській області працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київщина!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо
Повітряні Сили поінформували щодо загрози застосування ударних ворожих БпЛА в області.