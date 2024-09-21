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У Київській області працює ППО через рух ворожих БпЛА

Київ • УНН

 • 19390 перегляди

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Обласна військова адміністрація повідомляє про роботу сил ППО та закликає жителів дотримуватися правил безпеки і залишатися в укриттях.

У Київській області працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Київщина!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

- Київська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо

Повітряні Сили поінформували щодо загрози застосування ударних ворожих БпЛА в області.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиївКиївщина
kyivКиїв

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