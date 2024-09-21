В Киевской области работает ПВО из-за движения вражеских БпЛА
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Областная военная администрация сообщает о работе сил ПВО и призывает жителей соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях.
В Киевской области работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Напомним
Воздушные Силы проинформировали об угрозе применения ударных вражеских БпЛА в области.