У Київській області оголошено повітряну тривогу через активність БпЛА
Київ • УНН
У Київській області оголошено повітряну тривогу через активність безпілотних літальних апаратів невизначеного типу. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про можливу роботу протиповітряної оборони.
У Київській області оголошено повітряну тривогу у зв'язку з активністю безпілотних літальних апаратів невизначеного типу. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
За інформацією, можлива робота протиповітряної оборони.
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