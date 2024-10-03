У Києві прогриміли вибухи: працює ППО - Голова КМВА
Київ • УНН
У столиці України Києві пролунали вибухи. Раніше в місті було оголошено повітряну тривогу через можливу атаку ворожих безпілотників.
У Києві пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Додамо
Голова КМВА Сергій Попко заявив, що в столиці працює протиповітряна оборона.
Нагадаємо
У Києві була оголошена повітряна тривога через можливу атаку ворожих БпЛА.
У Києві оголошено повітряну тривогу: можлива робота ППО03.10.24, 23:33 • 39843 перегляди