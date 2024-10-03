В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО - Глава КГВА
Киев • УНН
В столице Украины Киеве прогремели взрывы. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки вражеских беспилотников.
В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Добавим
Председатель КГВА Сергей Попко заявил, что в столице работает противовоздушная оборона.
Напомним
В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки вражеских БпЛА.
В Киеве объявлена воздушная тревога: возможна работа ПВО3 октября 2024, 20:33 • 3764 просмотра