У Києві оголошено повітряну тривогу: можлива робота ППО
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх жителів терміново прослідувати в укриття цивільного захисту для забезпечення безпеки.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітряні Сили попереджали щодо ворожих БпЛА, які прямують на Київ.