В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за активности БпЛА
Киев • УНН
В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за активности беспилотных летательных аппаратов неопределенного типа. Воздушные Силы ВСУ сообщают о возможной работе противовоздушной обороны.
В Киевской области объявлена воздушная тревога в связи с активностью беспилотных летательных аппаратов неопределенного типа. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
По информации, возможна работа противовоздушной обороны.
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