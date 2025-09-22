У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 15834 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 28996 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 43861 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 45248 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 54403 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 52659 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 76704 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 84694 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63101 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58152 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
У рф зростає податковий тиск: Служба зовнішньої розвідки заявила, що під удар потраплять банки
21 вересня, 13:15 • 4200 перегляди
Китайська журналістка, яка першою повідомила про COVID-19, отримала ще чотири роки ув'язнення
21 вересня, 13:35 • 5650 перегляди
США допоможуть Польщі та країнам Балтії у разі ескалації з боку рф - Трамп
21 вересня, 15:03 • 5420 перегляди
Міністр оборони Польщі заявив, що НАТО має рішуче реагувати на провокації рф
21 вересня, 15:36 • 5168 перегляди
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
21 вересня, 15:52 • 21344 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 43861 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 33704 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 76704 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 84694 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 90726 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА

Київ • УНН

 • 142 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотних літальних апаратів. Інформацію про це підтвердила КМДА.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Про це пише УНН із посиланням на КМДА.

У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- наголошують у КМДА.

У більшості областей України оголошено небезпека через загрозу ударних дронів. Також моніторингові канали повідомляли, що на Київщині працює ППО.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки рф 20 вересня на Київщині пошкоджено 9 приватних будинків, 10 гаражних боксів, 15 автомобілів та вибито скління у багатоповерхівці. 

Зеленський після нічної атаки рф: слід активізувати посилення України, на столі у тому числі запропоновані Америці угоди по дронах і зброї19.09.25, 10:45 • 3383 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиїв
Київська міська державна адміністрація
Київ