У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА
Київ • УНН
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотних літальних апаратів. Інформацію про це підтвердила КМДА.
У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
У більшості областей України оголошено небезпека через загрозу ударних дронів. Також моніторингові канали повідомляли, що на Київщині працює ППО.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки рф 20 вересня на Київщині пошкоджено 9 приватних будинків, 10 гаражних боксів, 15 автомобілів та вибито скління у багатоповерхівці.
