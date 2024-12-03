В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Население призывают направляться в укрытие.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию
Напомним
Ранее воздушные силы предупреждали, что выявленных воздушных угроз в Киевской области.
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