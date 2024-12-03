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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в семи областях Украины

Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в семи областях Украины

Киев  •  УНН

 • 1021 просмотра

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В северных, центральных и южных регионах Украины зафиксировано движение ударных беспилотников. БпЛА замечены в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской и Сумской областях.

Зафиксировано движение ударных беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, БпЛА были замечены в Северной, Центральной и южной частях Черниговской области, а также на севере Киевщины. В Житомирской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской и Сумской областях также отмечена активность вражеских БпЛА, которые двигались разными направлениями, в частности западным и юго-западным.

Воздушные силы продолжают контролировать ситуацию и предпринимают соответствующие меры для нейтрализации угрозы.

В Киевской области замечено БПЛА: силы ПВО приступили к работе1 дек. 2024, 20:00 • 55748 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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