Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в семи областях Украины
Киев • УНН
В северных, центральных и южных регионах Украины зафиксировано движение ударных беспилотников. БпЛА замечены в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской и Сумской областях.
Зафиксировано движение ударных беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации, БпЛА были замечены в Северной, Центральной и южной частях Черниговской области, а также на севере Киевщины. В Житомирской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской и Сумской областях также отмечена активность вражеских БпЛА, которые двигались разными направлениями, в частности западным и юго-западным.
Воздушные силы продолжают контролировать ситуацию и предпринимают соответствующие меры для нейтрализации угрозы.
В Киевской области замечено БПЛА: силы ПВО приступили к работе1 дек. 2024, 20:00 • 55748 просмотров