В Киевской области замечено БПЛА: силы ПВО приступили к работе

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Киевская область!

в воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

пребывайте в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников



- говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные силы ВСУ ранее информировали о массовом движении вражеских БпЛА в разных регионах страны, в частности в Киевской области.

Массовое движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины