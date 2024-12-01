В Киевской области замечено БПЛА: силы ПВО приступили к работе
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны работают по целям, население призывают находиться в укрытиях.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевская область!
в воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
пребывайте в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников
Добавим
Воздушные силы ВСУ ранее информировали о массовом движении вражеских БпЛА в разных регионах страны, в частности в Киевской области.
Массовое движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины1 дек. 2024, 19:17 • 7426 просмотров