Массовое движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщают о массовом движении вражеских БпЛА в разных регионах страны. Беспилотники движутся через Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую области.
Зафиксировано массовое движение вражеских БПЛА. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Вот ключевые направления их активности:
Черниговщина (север): группа вражеских была зафиксирована, двигаются в юго-западном направлении.
Сумщина: группа ударных дронов направлена в сторону Черниговской и Полтавской областей.
Юг Черниговщины: ударные БпЛА держат курс на Полтавщину и Киевщину.
Мероприятие Полтавщины: зафиксировано движение дронов в направлении Черкасской области.
Сполход Полтавщины: беспилотники направляются на юг.
Кировоградщина: один ударный БпЛА движется в юго-западном направлении.
Граждан призывают оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.
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