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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы фиксируют новые группы "шахедов" над несколькими областями Украины

Воздушные силы фиксируют новые группы "шахедов" над несколькими областями Украины

Киев  •  УНН

 • 3928 просмотра

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Военные сообщают о движении вражеских дронов над Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областями. За неделю рф выпустила по Украине около 660 дронов и 120 ракет.

Воздушные силы ВСУ обновили информацию о "шахедах", которые враг запустил сегодня вечером, пишет УНН.

"Новая группа ударных БпЛА на Сумщине - курс на Черниговщину. Группа вражеских БпЛА на Черниговщине - направление на Киевщину. Ударный БпЛА на юге Черниговщины-курс на Полтавщину. БпЛА на востоке Полтавщины - направление западное. Вражеские БпЛА на Днепропетровщине - курс западный", - говорится в сообщении о ситуации по состоянию на восемь вечера.

Добавим

Последние недели враг почти каждую ночь атакует Украину ударными программы, которые запускаются группами. Только в течение ночи на 1 декабря украинскими защитниками было сбито более 30 ударных беспилотников. Всего на текущей неделе Россия применила против Украины более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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