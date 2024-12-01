Воздушные силы фиксируют новые группы "шахедов" над несколькими областями Украины

Воздушные силы ВСУ обновили информацию о "шахедах", которые враг запустил сегодня вечером, пишет УНН.

"Новая группа ударных БпЛА на Сумщине - курс на Черниговщину. Группа вражеских БпЛА на Черниговщине - направление на Киевщину. Ударный БпЛА на юге Черниговщины-курс на Полтавщину. БпЛА на востоке Полтавщины - направление западное. Вражеские БпЛА на Днепропетровщине - курс западный", - говорится в сообщении о ситуации по состоянию на восемь вечера.

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Последние недели враг почти каждую ночь атакует Украину ударными программы, которые запускаются группами. Только в течение ночи на 1 декабря украинскими защитниками было сбито более 30 ударных беспилотников. Всего на текущей неделе Россия применила против Украины более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов.